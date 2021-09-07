В России полицай украл у задержанного 30 000… фальшивых рублей и отправился на «алкошоппинг»

Кассир винно-водочного магазина, где рассчитывался горе-полицейский, обнаружил в кассе поддельную пятитысячную купюру и обратился в полицию.

В Новороссийске полицейский украл у задержанного за административное правонарушение 30 тысяч фальшивых рублей и пошел их тратить.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Кассир винно-водочного магазина Новороссийска обнаружил в кассе поддельную пятитысячную купюру и обратился в полицию. По камерам видеонаблюдения правоохранители вычислили мужчину, который расплачивался фальшивыми деньгами. Им оказался сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Новороссийску.

На допросе он рассказал, что в ночь на 28 августа он похитил у задержанного 30 тысяч рублей, который оказались фальшивыми. Потом он расплатился ними в нескольких магазинах, в итоге потратив 25 тысяч фальшивых рублей. Оставшиеся пять тысяч у него изъяли в ходе осмотра его дома.

Горе-полицейского уже отстранили от службы. В отношении него назначена служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. // УНИАН