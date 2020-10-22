В России полицейские вместо розыска преступника избили и ограбили случайного юношу

На оперативников заведены уголовные дела

В Петербурге двое сотрудников полиции избили и ограбили 21-летнего жителя, и чтобы скрыть свое преступление, завели на него протокол об административном нарушении. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, днем 25 августа двое полицейских в ходе оперативно-розыскных действий оказались около подъезда дома в Дмитровском переулке. В подъезде они встретили молодого человека и избили его. Один из оперативников нанес пострадавшему минимум три удара — в область туловища и головы.

«Далее, этот же сотрудник, действуя из корыстных побуждений, договорился с местной жительницей 1991 года рождения о хищении у данного мужчины денежных средств», — рассказали в ведомстве.

Соучастница с помощью телефона юноши сняла в банкомате 13 тысяч рублей с его расчетного счета и передала их полицейскому.

После этого с целью скрыть деяния, оперативники составили на потерпевшего рапорта и протокол о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение им административного правонарушения.

Против сотрудников полиции возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, грабеже и служебном подлоге. // МК