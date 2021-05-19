В России полицейские заплатили вору за кражу, чтобы повысить показатели своей работы

На инсценировку кражи из магазина пошли два участковых, чтобы повысить свои показатели работы. Примечательно, что околоточные даже выплатили зарплату лже-воришке, правда, он едва не угодил за решетку.

Как стало известно «МК», в июле 2020 года участковые в форме зашли в магазин винно-водочной продукции в подмосковных Луховицах и пояснили, что в рамках проводимых мероприятий им необходимо инсценировать кражу и вынести из магазина самый дорогой и ценный товар. Им оказался виски 15-летней выдержки. Стражи порядка заявили, что ничего противозаконного в этом нет, кроме того, пообещали, что виски вернется в магазин в целости и сохранности.

На следующий день околоточные пришли в магазин с мужчиной, который взял указанный алкогольный напиток стоимостью больше трех тысяч рублей с верхней полки и вынес на улицу, а там передал стражам порядка.

Впрочем, вернуть виски в магазин полицейские «забыли». Зато отправились в прокуратуру с материалами проверки для возбуждения уголовного дела. Примечательно, что в документах были указаны полные данные лже-воришки с адресом проживания, а также было написано, что мужчина совершил преступление.

При проверке материалов Луховицкая городская прокуратура заподозрила неладное. И вызвала для беседы и сотрудников магазина, и самого мужчину. Он заявил, что никакой кражи не совершал и признался, что участковые заплатили ему за участие в этой инсценировке 1000 рублей.

В итоге перед судом оказались сами участковые уполномоченные ОМВД России по городскому округу Луховицы — за превышение должностных полномочий и мошенничество.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, Луховицкий районный суд назначил бывшим полицейским наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.