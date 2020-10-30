В России полицейские застрелили 16-летнего парня, напавшего на них с ножом

В России молодой парень с криками «Аллах Акбар» напал на полицейских с ножом. Его застрелили. Перед нападением он опубликовал в сети обращение с «призывами к Джихаду».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел в Кукморском районе республики Татарстан.

Как сообщили правоохранители, парень разбил стекла в служебном автомобиле и попытался его поджечь, после попытался скрыться.

Несколько полицейских догнали его, тогда подозреваемый достал нож и с криками: «Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар» напал на сотрудников полиции и даже сумел ранить одного из полицейских. Его коллеги открыли огонь на поражение. Полицейские выстрелили 12 раз, 6 пуль попали в парня. Нападавший был убит.

Личность преступника удалось установить. Им оказался местный 16-летний житель Виталий Антипов. // Сегодня