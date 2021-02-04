В России полицейский оштрафовал родственников ради выполнения «плана»

Сотрудник полиции Галичского района Костромской области составил поддельные протоколы об административном нарушении на своих родственников ради выполнения плана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В феврале прошлого года в целях искусственного улучшения показателей своей работы составил протоколы на двух своих родственников за нарушение запрета курения. В протокол были внесены ложные сведения и фальшивые подписи «нарушителей».

В действительности никаких нарушений не было, а выписанные штрафы обвиняемый оплатил сам, чтобы скрыть от них преступление.

Против теперь уже бывшего сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. // МК