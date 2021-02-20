В России полицейский, сбивший пешехода, заставил своего отца взять вину на себя

Однако пострадавший пешеход сумел разоблачить афериста

Оперуполномоченный ОМВД по Басманному району подозревается в мошенничестве. Он попытался свалить вину за ДТП, в котором пострадал человек, на своего отца.

Авария произошла 28 декабря 2019 года на улице Покровка. 25-летний сотрудник угрозыска на отцовской «Мицубиси Паджеро» мчался по встречной полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа, переломы ребер и позвонков. На нем буквально не было живого места.

В сложной ситуации страж порядка решил озаботиться в первую очередь собственной судьбой. Он созвонился с отцом и попросил приехать на место ДТП. А затем, используя свои связи, попросил внести в протокол данные отца как человека, который находился за рулем. Однако пострадавший настаивал на своем: за рулем был молодой человек, а не пожилой владелец иномарки. В ходе проверки с помощью биллинга следователи выяснили, что пожилой хозяин машины в момент аварии находился в другой части города.

В итоге уголовное дело было передано в Следственный комитет. Нечестный страж порядка будет привлечен в качестве обвиняемого. Также устанавливаются сотрудники ГИБДД, которые внесли ложную информацию в протокол, их тоже привлекут к ответственности. // МК