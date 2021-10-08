В России пожилую таксистку убили и закопали в колодце
В красноярском селе нашли мертвой пропавшую бабушку-таксистку
В небольшом селе Дудовка в Казачинском районе нашли тело 69-летней жительницы, работавшей таксисткой. Она пропала в ночь с 3 на 4 октября. Соседка, которая принимала участие в поисках, рассказала NGS24.RU, что тело бабушки обнаружили в колодце на соседнем участке.
В день своей пропажи, 3 октября, женщина, как обычно, таксовала, но потом перестала выходить на связь. Поиски продолжались до сегодняшнего дня. Найти тело помогла соседка Ольга Аноприкова. Она рассказала NGS24.RU, как пришла к другим соседям за сеном и решила с хозяйкой попить чай. Из окна увидела, что к дому подъехали сотрудники полиции. Сотрудники ведомства начали расспрашивать женщин, не видели ли они белую машину с женщиной за рулем. Они не смогли помочь полиции.
Однако уже дома Ольга поняла, что в последнее время ее соседи странно себя ведут: то у них ниоткуда появляются деньги, то закапывают колодец, который в деревне — вещь необходимая. Кроме того, Аноприкова не видела, когда соседи зарыли колодец, хотя она ходит рядом каждый день — возможно, это сделали ночью. Этими фактами она и решила поделиться с полицией.
— Звоню сотрудникам полиции и начинаю рассказывать про колодец, может, это им поможет. Говорю: «Заранее извиняюсь, может, вы там ничего и не найдете, но проверьте». И действительно в колодце нашли тело. Убийцей оказался сожитель моей соседки, — заявила сельчанка.
На момент публикации комментарий Следственного комитета получить не удалось.