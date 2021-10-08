В России пожилую таксистку убили и закопали в колодце

В небольшом селе Дудовка в Казачинском районе нашли тело 69-летней жительницы, работавшей таксисткой. Она пропала в ночь с 3 на 4 октября. Соседка, которая принимала участие в поисках, рассказала NGS24.RU, что тело бабушки обнаружили в колодце на соседнем участке.

В день своей пропажи, 3 октября, женщина, как обычно, таксовала, но потом перестала выходить на связь. Поиски продолжались до сегодняшнего дня. Найти тело помогла соседка Ольга Аноприкова. Она рассказала NGS24.RU, как пришла к другим соседям за сеном и решила с хозяйкой попить чай. Из окна увидела, что к дому подъехали сотрудники полиции. Сотрудники ведомства начали расспрашивать женщин, не видели ли они белую машину с женщиной за рулем. Они не смогли помочь полиции.