В России престарелая аферистка «загипнотизировала» пианиста и чуть не женила на себе

С заявлением на пожилую обольстительницу обратился в московскую полицию 30-летний музыкант.

Молодой человек утверждает, что роковая дама загипнотизировала его, пыталась женить на себе и завладеть квартирой. За время этого странного романа мужчина, сам не понял, как потратил на «невесту» около полумиллиона рублей.

Как стало известно «МК», в сети возрастной охотницы попал пианист Павел (все имена изменены), уроженец Красноярска. Молодой человек работает в одном из торговых центров класса «люкс» в пределах Садового кольца – в холле он играет на рояле.

6 января к артисту подошла неизвестная женщина, которая по виду годилась ему в матери. Она сказала молодому мужчине, что видит по внешнему виду: в его жизни большие проблемы, ему сейчас очень тяжело. Незнакомка представилась Любовью и вызвалась помочь. Также она поведала о некоторых нюансах, о которых мог знать только он. Каким-то чудом она догадалась, что пианист поссорился с женой — женщина, собрав вещи, укатила к маме. А пенсионерка становилась все более убедительной – говорила, что она является высококлассным психотерапевтом с огромным опытом работы. Затем дамочка напросилась к Павлу домой. Там новая знакомая провела некий тест, после которого у мужчины, по его словам, помутнел рассудок. Гостья настояла на том, чтобы пианист приобрел определенные таблетки, которые якобы являются витаминами. Их надо было принимать в большом количестве в течение дня в определенное время. Любовь запрещала ему спать, говорила, что два часа сна в сутки — самое оптимальное время для организма. После приема пилюль Павел уже ничего не понимал. Он зачем-то заблокировал все телефоны и соцсети своих родственников, с которыми постоянно общался. Сам не понял, как оказался в постели с Любой – секса она требовала часто.

Павел уволился, не объяснив работодателю причины, чем очень сильно удивил. Но самое удивительное, что музыкант …согласился жениться на новой «возлюбленной», и даже наличие жены его не останавливало. Пара даже купила обручальные кольца. Также он «совершенно добровольно», посещая с будущей супругой ювелирные магазины, приобрел для нее несколько дорогих украшений. А видимо, чтобы она для него вкуснее готовила, прикупил набор посуды известной марки, стоимостью более 100 тысяч рублей, который выбрала невеста. В общей сложности за месяц мужчина потратил на Любовь более полумиллиона рублей.

За это время музыкант сильно похудел и подурнел. Об этом ему сообщали друзья и коллеги, но Павел не реагировал. Его новая пассия, видимо, положила глаз и на его квартиру, потому что она зачем-то упорно настаивала, чтобы мужчина срочно рефинансировал кредит на жилье (квартира в Москве была куплена в ипотеку). Хорошо, что сделать этого он не успел.

Спустя 20 дней таких отношений красноярские родственники, с которыми Павел резко прекратил общаться, сильно забеспокоились. Пришлось срочно покупать билеты и вылетать в Москву. Им стоило больших трудов добиться от мужчины подробностей о его невесте. На семейном совете было принято решение срочно обращаться в полицию.

В настоящий момент сыщики проводят проверку по заявлению Павла и разыскивают психотерапевта с интересными методами лечения, а родственники сильно обеспокоены состоянием его здоровья, они планируют обследовать пианиста у настоящих докторов.