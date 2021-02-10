В России престарелая аферистка «загипнотизировала» пианиста и чуть не женила на себе

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С заявлением на пожилую обольстительницу обратился в московскую полицию 30-летний музыкант.

Молодой человек утверждает, что роковая дама загипнотизировала его, пыталась женить на себе и завладеть квартирой. За время этого странного романа мужчина, сам не понял, как потратил на «невесту» около полумиллиона рублей.

Женщина собиралась даже женить музыканта на себе, но вмешались его родственники

Как стало известно «МК», в сети возрастной охотницы попал пианист Павел (все имена изменены), уроженец Красноярска. Молодой человек работает в одном из торговых центров класса «люкс» в пределах Садового кольца – в холле он играет на рояле.

6 января к артисту подошла неизвестная женщина, которая по виду годилась ему в матери. Она сказала молодому мужчине, что видит по внешнему виду: в его жизни большие проблемы, ему сейчас очень тяжело. Незнакомка представилась Любовью и вызвалась помочь. Также она поведала о некоторых нюансах, о которых мог знать только он. Каким-то чудом она догадалась, что пианист поссорился с женой — женщина, собрав вещи, укатила к маме. А пенсионерка становилась все более убедительной – говорила, что она является высококлассным психотерапевтом с огромным опытом работы. Затем дамочка напросилась к Павлу домой. Там новая знакомая провела некий тест, после которого у мужчины, по его словам, помутнел рассудок. Гостья настояла на том, чтобы пианист приобрел определенные таблетки, которые якобы являются витаминами. Их надо было принимать в большом количестве в течение дня в определенное время. Любовь запрещала ему спать, говорила, что два часа сна в сутки — самое оптимальное время для организма. После приема пилюль Павел уже ничего не понимал. Он зачем-то заблокировал все телефоны и соцсети своих родственников, с которыми постоянно общался. Сам не понял, как оказался в постели с Любой – секса она требовала часто.

Павел уволился, не объяснив работодателю причины, чем очень сильно удивил. Но самое удивительное, что музыкант …согласился жениться на новой «возлюбленной», и даже наличие жены его не останавливало. Пара даже купила обручальные кольца. Также он «совершенно добровольно», посещая с будущей супругой ювелирные магазины, приобрел для нее несколько дорогих украшений. А видимо, чтобы она для него вкуснее готовила, прикупил набор посуды известной марки, стоимостью более 100 тысяч рублей, который выбрала невеста. В общей сложности за месяц мужчина потратил на Любовь более полумиллиона рублей.

За это время музыкант сильно похудел и подурнел. Об этом ему сообщали друзья и коллеги, но Павел не реагировал. Его новая пассия, видимо, положила глаз и на его квартиру, потому что она зачем-то упорно настаивала, чтобы мужчина срочно рефинансировал кредит на жилье (квартира в Москве была куплена в ипотеку). Хорошо, что сделать этого он не успел.

Спустя 20 дней таких отношений красноярские родственники, с которыми Павел резко прекратил общаться, сильно забеспокоились. Пришлось срочно покупать билеты и вылетать в Москву. Им стоило больших трудов добиться от мужчины подробностей о его невесте. На семейном совете было принято решение срочно обращаться в полицию.

В настоящий момент сыщики проводят проверку по заявлению Павла и разыскивают психотерапевта с интересными методами лечения, а родственники сильно обеспокоены состоянием его здоровья, они планируют обследовать пианиста у настоящих докторов.

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