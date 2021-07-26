В России пьяные участники крестного хода избили сержанта полиции палкой от хоругви

В городе Старая Ладога (Ленинградская область) в воскресенье, 25 июля, в Никольском мужском монастыре проходил крестный ход в честь 800-летия князя Александра Невского.



Сержант полиции сделал замечание одним из участников мероприятия — двум мужчинам и одной женщине. Он напомнил о том, что в общественных местах распитие алкоголя запрещено. Из-за этого на сотрудника правоохранительных органов набросились с хоругвью наперевес: пока мужчины держали сержанта за руки и одежду, женщина наносила удары палкой от знамени по спине, сообщает 47news.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение силы в отношении представителя власти».