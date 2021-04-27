В России пьяный полицейский попал в аварию и пересадил на место водителя погибшего пассажира

Балтачевский межрайонный суд Башкирии приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего полицейского, попавшего пьяным в аварию, из-за которой погиб его пассажир.

Об этом сообщает прокуратура республики.

Судя по карточке дела на сайте суда, 25-летнего силовика зовут Филат Халиуллин.

Как установил суд, в декабре 2019 года полицейский пьяным ехал на своем Chery Tiggo. Во время пути он выехал на встречную полосу и врезался в ограждение моста. Пассажир, ехавший вместе с ним, скончался на месте.

Халиуллин, чтобы избежать уголовного дела, перенес тело погибшего на водительское место, сказано в релизе прокуратуры. Полицейский не признал вину и уволился из МВД по собственному желанию. // Медиазона