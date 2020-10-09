В России селянин ударил топором участкового и взял в заложники бывшую подругу с пятью детьми

В селе Тесеево Красноярского края задержали 25-летнего местного жителя, который ударил топором участкового и захватил в заложники свою бывшую подругу с пятью маленькими детьми.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как утверждается в сообщении, 9 октября полиция искала сельчанина за то, что он ударил участкового топором по ноге и ранил его. Кроме того, молодой человек «повредил» служебную машину и скрылся, установило следствие.

Полицейские решили, что нападавший мог спрятаться у своей 29-летней знакомой, с которой жил раньше. Приехав на место, они увидели, что сельчанин забаррикадировался в доме, поставил трехлетнего ребенка на стол у окна и приставил к малышу нож.

Молодой человек угрожал поранить находящихся внутри детей, если с периметра дома не снимут оцепление. Самому старшему ребенку, уточняет СК, пять лет, самому младшему пять месяцев.

Как говорится на сайте ведомства, «в ходе переговоров» сельчанина задержали, мать с детьми не пострадали.

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило дело о захвате заложников с применением оружения (пункты «г» и «д» части 2 статьи 206 УК). // Медиазона