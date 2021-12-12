В России школьницы 14 и 13 лет ограбили и до смерти забили пенсионера и обещали убить прибывших на вызов полицейских

Совершенно дикий случай насилия по отношению к пенсионеру расследуется в Хабаровском крае. При этом главными подозреваемыми являются школьницы 14 и 13 лет. Девочки даже не испугались полицейских, заставших их на месте преступления. Они с употреблением ненормативной лексики пообещали убить и стражей порядка.

Инцидент произошел, как сообщает «РЕН ТВ», в поселке Сортировка. Школьницы около полуночи вышибли дверь в квартиру 60-летнего соседа, бывшего моряка, который вел одинокую жизнь алкоголика. Подростки отобрали у него остатки пенсии и выгребли все из ящиков. В общей сложности добычей малолетних грабительниц стала сумма в 10 тыс. рублей. После этого они разнесли квартиру. Но этого им показалось мало. Девочки три часа измывались над пенсионером.

По данным Пятого канала, сначала девочки избивали несчастного всеми предметами, попадавшимися под руку. Затем, когда мужчина совсем обессилил и не мог уже подняться с пола, они бросили на него выбитую дверь и стали прыгать на ней, пока не сломали пополам.

На шум прибежала бывшая жена пенсионера, которая живет в этом же подъезде на другом этаже. Школьницы избили и ее. Однако женщине удалось убежать и вызвать полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, избитый пенсионер был еще жив. Полицейские не сразу смогли подступиться к школьницам, потому что те выкрикивали страшные ругательства и грозились пустить в квартире газ и взорвать весь дом.

В итоге девочек все-же задержали, а пенсионера со множеством гематом и повреждением внутренних органов отправили в больницу. Однако спасти его врачи не смогли.

Сейчас школьницы находятся в отделении полиции. Там выяснилось, что обе — из неблагополучных семей, старшая учится в коррекционной школе. // МК