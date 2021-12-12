В России школьницы 14 и 13 лет ограбили и до смерти забили пенсионера и обещали убить прибывших на вызов полицейских

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Совершенно дикий случай насилия по отношению к пенсионеру расследуется в Хабаровском крае. При этом главными подозреваемыми являются школьницы 14 и 13 лет. Девочки даже не испугались полицейских, заставших их на месте преступления. Они с употреблением ненормативной лексики пообещали убить и стражей порядка.

Инцидент произошел, как сообщает «РЕН ТВ», в поселке Сортировка. Школьницы около полуночи вышибли дверь в квартиру 60-летнего соседа, бывшего моряка, который вел одинокую жизнь алкоголика. Подростки отобрали у него остатки пенсии и выгребли все из ящиков. В общей сложности добычей малолетних грабительниц стала сумма в 10 тыс. рублей. После этого они разнесли квартиру. Но этого им показалось мало. Девочки три часа измывались над пенсионером.

У Росії поліцейський пристебнув жінку до огорожі цвинтаря, щоб вибити з неї свідчення про &quot;вкрадений&quot; телефон, який потім знайшли / ГОРДОН

По данным Пятого канала, сначала девочки избивали несчастного всеми предметами, попадавшимися под руку. Затем, когда мужчина совсем обессилил и не мог уже подняться с пола, они бросили на него выбитую дверь и стали прыгать на ней, пока не сломали пополам.

На шум прибежала бывшая жена пенсионера, которая живет в этом же подъезде на другом этаже. Школьницы избили и ее. Однако женщине удалось убежать и вызвать полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, избитый пенсионер был еще жив. Полицейские не сразу смогли подступиться к школьницам, потому что те выкрикивали страшные ругательства и грозились пустить в квартире газ и взорвать весь дом.

В итоге девочек все-же задержали, а пенсионера со множеством гематом и повреждением внутренних органов отправили в больницу. Однако спасти его врачи не смогли.

Сейчас школьницы находятся в отделении полиции. Там выяснилось, что обе — из неблагополучных семей, старшая учится в коррекционной школе. // МК

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