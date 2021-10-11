В России силовики били «неправильного» верующего ногами по голове и угрожали изнасиловать бутылкой

«Свидетели Иеговы» сообщили «Медиазоне», что силовики применили насилие к верующим во время массовых обысков 4 октября в Иркутске. Следственные действия прошли в 12 домах.

Так, по данным организации, 31-летнего Анатолия Раздабарова били по голове и по почкам ногами и поднимали за наручники, застегнутые за спиной. Кроме того, «сотрудники имитировали изнасилование, толкая в область ягодиц стеклянную бутылку».

Силовики требовали, чтоб Раздабаров дал им доступ к контактам, записанным в смартфоне.

23-летнего Николая Меринова на обыске ударили по лицу тяжелым тупым предметом, тот упал на пол и потерял сознание, рассказали в организации. «Когда он пришел в сознание, спецназовец сидел на нем и наносил ему множественные удары. У него были сломаны передние зубы», — говорится в пресс-релизе.

Силовики также заковали в наручники Грету Раздабарову и Лилию Меринову и применили к ним физическое насилие, рассказали представители объединения. Четверых верующих отпустили после обысков, они зафиксировали травмы.

Семерых «Свидетелей Иеговы» арестовали по делу о делу об экстремистской организации (часть 1 статьи 282.1 УК). В 2017 году Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил их деятельность в России. С тех пор более 500 верующих стали фигурантами уголовных дел. // «Медиазона»