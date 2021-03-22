В России таксист подрался с мужчиной и откусил палец… его жене

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49-летний таксист на парковке торгового центра в Уссурийске откусил палец 41-летней жительнице Дальнереченска.

По данным средств массовой информации, изначально таксист поссорился с мужем женщины, и между двумя мужчинами завязалась драка.

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В сообщениях не уточняется, что послужило причиной конфликта.

Женщине, которой водитель откусил нижнюю фалангу мизинца левой руки, была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка. // МК

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