В России таксист подрался с мужчиной и откусил палец… его жене

49-летний таксист на парковке торгового центра в Уссурийске откусил палец 41-летней жительнице Дальнереченска.

По данным средств массовой информации, изначально таксист поссорился с мужем женщины, и между двумя мужчинами завязалась драка.

В сообщениях не уточняется, что послужило причиной конфликта.

Женщине, которой водитель откусил нижнюю фалангу мизинца левой руки, была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка. // МК