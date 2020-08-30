В России участковый запихнул капитана полиции в багажник, вывез в лес и изнасиловал

Следственный комитет ведет расследование

Региональный главк Следственного комитета расследует факт неуставных взаимоотношений в Туле между дознавателем отдела полиции «Зареченский» 31-летней капитаном и 27-летним лейтенантом из того же отдела, занимающего должность участкового. Женщина утверждает, что сослуживец ее изнасиловал.

Как сообщает портал Myslo со ссылкой на информированный источник, женщина обратилась с заявлением об изнасиловании в СК 28 августа.

По словам капитана, коллега в неслужебное время в 7:30 утра запихнул ее в багажник своего автомобиля и вывез в лесополосу у деревни Прудное. Там лейтенант совершил по отношению к дознавателю сексуальные действия насильственнного характера, угрожая побоями.

Подозреваемый задержан. // МК