В России установили бюст генпрокурора СССР Руденко, который в особой тройке НКВД подписывал протоколы о массовых расстрелах

В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко.

Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО.

«Открытие памятника имеет огромное значение для работников органов прокуратуры и всего Новосибирска. Архитектурно-художественная композиция станет достойным украшением города и позволит увековечить память о выдающемся работнике прокуратуры, внесшим весомый вклад в сохранение законности и правопорядка в государстве», — говорится в релизе.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин подчеркнул, что Руденко был главным государственным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе в 1945-1946 годах.

Художественный совет Новосибирска выступал против установке бюста.

Члены совета отмечали, что в подготовленной прокуратурой биографии Руденко представлена не вся информация о нем.

В частности ведомство не указало, что Руденко в 1937-1938 участвовал в особой тройке НКВД и подписывал протоколы о массовых расстрелах, а в 1970-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию советских диссидентов. // Медиазона