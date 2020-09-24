В России за убийство предпринимательницы осуждены полицейский и его коллеги, помогавшие прятать труп

Элистинский городской суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы экс-полицейского Романа Ланцынова по обвинению в убийстве 65-летней предпринимательницы Лилии Годиной (часть 1 статьи 105 УК).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калмыкии. Информация о деле опубликована в картотеке суда.

Еще двоим бывшим сотрудникам полиции Олегу Горяеву и Михаилу Лиджиеву назначили по два года колонии-поселения и по штрафу в 80 тысяч рублей. Как установил суд, они помогли спрятать труп. Горяева и Лиджиева признали виновными в укрывательстве преступления (статья 316 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК).

Дело рассматривал суд присяжных, отметили в прокуратуре.

По версии обвинения, 30 мая 2019 года Ланцынов задушил женщину в машине «в ходе возникшей ссоры». Подруга погибшей рассказывала «Медиазоне», что полицейские приходили в магазин Годиной и «вымогали деньги какие-то».

После убийства силовик попросил двоих коллег помочь ему, сочло следствие. Они вывезли труп и спрятали его в водосточной трубе у поселка Кегульта примерно в 70 километрах от Элисты — там, по словам подруги Годиной, спустя семь дней нашли тело.

Ланцынов отрицал вину и выдвигал «версию об убийстве женщины его коллегами», добавили в прокуратуре.

Кроме того, на следующий день после пропажи предпринимательницы ее мужа Александра обнаружили мертвым в квартире. В региональном управлении МВД по Калмыкии сообщали, что причиной смерти стала аспирация желудочного содержимого. // Медиазона