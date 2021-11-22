В России за время пандемии умер каждый четвертый участник и ветеран войны — всего более 300 000 человек

Количество участников и ветеранов Второй мировой войны в России за полтора года пандемии уменьшилось на 26%, потери составили 312 689 человек, об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда.

Из них следует, что по состоянию на 1 октября 2021 года в России осталось 896 806 участников и ветеранов войны. В начале пандемии, в апреле 2020 года, их в России насчитывалось 1 209 495. В апреле 2019 года их было 1 278 655 человек.

В 2020 году Минтруд пересчитал вдов инвалидов и участников войны, увеличив их число отмечает издание Forbes. Но и с учетом этих изменений данные свидетельствует, что темпы сокращения участников и ветеранов войны ускорились: за период с апреля 2019-го по апрель 2020 года сокращение составило 5,4%, с апреля 2020-го по октябрь 2021 года — 25,9%. Количество непосредственных участников и инвалидов войны упало за полтора года в 1,8 раза — в апреле 2020 году их было 55 557 человек, сейчас осталось 31 484 человека.

Основатель исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников пояснил изданию, что до 2019 года смертность среди лиц старше 85 лет сокращалась, но в 2020-м ситуация ухудшилась во всех возрастных группах старше 30 лет, при этом особенно резкие скачки смертности наблюдались у женщин старше 60 и мужчин старше 65 лет.

По данным Росстата, в категории лиц старше 85 лет коэффициент смертности в 2019 году составил 164 на 1000 человек, в 2020-м — 190 человек. В 2021 году он может достигнуть 209 человек, что на 27% больше, чем до пандемии, прогнозирует демограф Алексей Ракша. Он связывает стремительный рост смертности среди ветеранов с пандемией коронавируса. Роспотребнадзор в октябре сообщил со ссылкой на данные Росстата, что в России 83% от общего числа умерших от COVID-19 составили люди старше 60 лет.