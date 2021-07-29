В России задержали очередного vip-гаишника: маршальский портрет, автомобили, пачки денег

В России вновь стало известно о громком задержании в ГИБДД. После резонансного дела с обысками в Ставропольском ГИБДД, где у главы ГИБДД по Ставропольскому краю полковника Алексея Сафонова нашли отделанный золотом особняк и в частности позолоченные унитаз и биде, теперь обыски проведены в управлении ГИБДД в Таганроге. Найденное оперативниками поражает не меньше ставропольских находок.

Дело началось с того, что сотрудники главка СКР по Ростовской области задержали сотрудника автошколы и еще одного местного жителя по подозрению в передаче в 2019 году взятки в 190 тыс. рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения №1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. После этого обыски решили провести в домах и подразделениях ГИБДД в Таганроге и Новочеркасске.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, один из высокопоставленных сотрудников ГИБДД в 2019 году работал в Таганроге, а в настоящее время работает в Новочеркасске. Когда оперативники нагрянули к нему с обыском, то увидели большой ухоженный участок, с дорожками, вымощенными камнем и большой двухэтажный особняк.

Под навесом были припаркованы дорогостоящие иномарки белого и черного цвета. В доме были обнаружены пачки денег в рублях, долларах, евро и другой валюте, а также несколько пластиковых карт различных финансовых организаций.

Кроме этого, у сотрудника ГИБДД был найден его портрет, где он изображен в форме маршала Советского Союза, с двумя медалями «Золотая звезда» (знак отличия Героев Советского Союза) и орденом «Победа». Напомним, что это высший орден для командного состава времен Великой Отечественной войны, которым были награждены всего 16 человек.

В следственных действиях участвовали сотрудники СКР, ФСБ. // МК