В России задержали срочника, застрелившего троих человек (фото)

В российском Землянске задержали солдата-срочника Антона Макарова, который накануне убил троих человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, ранее парень угнал машину, угрожая водителю оружием. При задержании Макаров не сопротивлялся и не стрелял.

«Сегодня ночью Антон был в наряде. В пять утра к нему подошёл дежурный по полку майор Ермолаев с проверкой. В какой-то момент офицер отвернулся, Макаров взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил. Он также ранил рядового Фирсова. После этого Антон пошёл в комнату личного состава и убил уроженца Ингушетии Микаила Акталиева и ефрейтора Кожикина», — говорится в сообщении. // УНИАН