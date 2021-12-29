В России задержан глава строительной фирмы, надругавшийся над падчерицей-шестиклассницей

Директор строительной фирмы, который развращал падчерицу-школьницу, пока его беременная сожительница страдала токсикозом, ответит за свои действия перед законом. Негодяй, совершая гнусное преступление, угрожал шестикласснице убийством.

Как стало известно «МК», летом этого года в полицию Геленджика обратилась жительница столицы, находящаяся на последнем месяце беременности. Женщина пояснила, что приехала сюда на отдых из Москвы с сожителем и дочерью-школьницей.

В отеле они взяли номер с несколькими комнатами. Будущая мать из-за плохого самочувствия спала в отдельной комнате. Однажды, проснувшись среди ночи, она внезапно обнаружила, что в соседнем помещении гражданский супруг лежит в одной кровати с ее 13-летней дочерью. При этом и мужчина, и девочка были полураздеты. Школьница призналась матери, что это не первый случай, когда мужчина творит подобное. Чтобы падчерица молчала, мужчина угрожал убийством.

Кстати, злодей по роду занятости возглавлял строительную фирму, а женщина трудилась в компании в отделе кадров.

К падчерице он начал приставать феврале 2021 года. Летом же, когда семья поехала к морю, продолжил истязания. Следователи из Геленджика возбудили уголовное дело по статье “Развратные действия”. А на днях столичные следователи СК, которым передали материалы по делу, возбудили уголовное дело еще по одной статье — “Насильственные действия сексуального характера”.

Подозреваемый отрицает причастность к преступлению. Между тем, школьница повторила показания в присутствии психолога.