В России задержана владелица нелегального дома престарелых, в котором сгорели 7 человек

Оперативники задержали Ольгу В., которая организовала в частном доме в Тюменской области нелегальный дом престарелых.

Ранее сообщалось, что при пожаре в поселке Боровский погибли семь человек. Все они оказались лежачими пенсионерами, которые содержались в приюте без соответствующих документов.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, задержанная оказалась единственной, кто был зарегистрирован по адресу сгоревшего дома. В момент пожара она находилась внутри, но смогла покинуть помещение еще с двумя пенсионерами, которые могли передвигаться. // МК