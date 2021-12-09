В России завхоз устроил пожар в школе из мести к уборщице – около 500 детей спасали через окна

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Мужчина поджег мусор, который должна была убрать женщина.

В РФ завхоз одной из школ Владикавказа устроил пожар и подверг опасности около 500 детей из мести к уборщице. Мужчина решил проучить женщину, которая не убрала мусор под лестницей. Детей спасали из задымленной школы прямо из окон.

Теперь мужчине грозит тюрьма / фото - ua.depositphotos.com

Фото — ua.depositphotos.com

По информации российских правоохранителей, ущерб от пожара составил более 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривень).

Так, 3 декабря 57-летний мужчина, который работает в одной из школ российского города завхозом, захотел проучить уборщицу. Он был зол на женщину из-за того, что она якобы несколько раз не убирала мусор под лестницей. Поэтому он поджег этот мусор, в результате чего начался пожар.

Завхоз признает, что понимал все риски и осознавал, что из-за пожара могут пострадать дети. Но почему-то он все равно решил устроить поджог. Школьников эвакуировали спасатели. Детей доставали прямо из окон.

Теперь против мстителя, который поставил под угрозу жизни детей из-за желания проучить уборщицу, возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий уже подсчитали, мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет тюрьмы. // УНИАН

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