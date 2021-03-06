В России женщина благодаря скрытой камере поймала мужа на растлении дочери

Дикая история, где педофил-отец насильно надругался над собственной 12-летней дочерью, произошла в Подмосковье. Тайное стало явным после того, как жена извращенца заподозрила его в изменах и стала следить за ним.

Инцидент произошел в середине прошлого месяца в семье граждан Узбекистана: 34-летней сотрудницы местного магазина Лолы (все имена изменены) и 37-летнего таксиста Кахрамона. Пара проживала с 12-летней дочерью — пятиклассницей Фариды.

Семья не состояла ни на каком учете и считалась благополучной. Правда, в личной жизни четы кипели нешуточные страсти. Некоторое время назад Лола стала подозревать Кахрамона в неверности: мужчина приходил домой, когда говорил, что работает, при этом не заправлял за собой кровать.

Как рассказала правоохранителям женщина, она решила подловить изменщика и на радиорынке купила скрытые камеры на сумму около 20 тысяч рублей. Ревнивица установила наблюдение в автомобиле и в квартире. Через некоторое время Лола просмотрела записи и обомлела: камера, направленная на супружеское ложе, зафиксировала, как Кахрамон силой уложил в постель собственную дочь и растлевал ее.

Женщина сразу же обратилась в полицию, и злодея задержали. Врачи поставили школьнице диагноз, подтверждающий, что насилие в отношении нее было. // МК