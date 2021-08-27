В России женщина раздела и обстригла несовершеннолетнюю любовницу мужа

Унизительный процесс 30-летняя женщина снимала на видео вместе с подругой.

В России возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая издевалась над якобы любовницей ее мужа.

Об этом сообщает «Лента.ру«.

Инцидент произошел в городе Зима Иркутской области РФ. В качестве возмездия обидчица и ее подруга посреди улицы раздели 17-летнюю девушку почти догола, поставили ее на колени, остригли волосы и облили зеленкой.

Процесс издевательств они снимали на видео, которое позже опубликовали в соцсетях. На снятых кадрах злоумышленница требует от «разлучницы» извинений.

«Я захочу и ты сейчас сдохнешь! Голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды!» — говорит она.

Также на видео видно, как мимо скандалисток проходит немало людей. В какой-то момент потерпевшая просит у них кофту, но ей никто на помощь не приходит.

Через некоторое время жертва все же признается, что «ночевала» с мужем одной из своих обидчиц.

Сейчас 30-летняя женщина с видео задержана. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы за истязание несовершеннолетней. // УНИАН