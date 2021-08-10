В российской больнице из-за изношенного оборудования погибли 9 пациентов

В больнице столицы Северной Осетии (Россия) Владикавказ из-за перебоя с подачей кислорода скончались девять пациентов. По предварительным данным, причиной сбоя стал порыв подземной трубы, которая находилась в изношенном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство «Интерфакс».