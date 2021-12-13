В российской гимназии при женском монастыре подросток взорвал самодельную бомбу

В городе Серпухов в Московской области РФ на территории Введенского Владычного женского монастыря произошел взрыв.

Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источника «Интерфакса», бомбу привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.

Телеграм-канал Baza пишет, что взрыв устроил 18-летний Владислав Струженков. Официально правоохранительные органы сообщили, что бомбу привел в действие 18-летний выпускник церковно-приходской школы, не став называть его имя. Нападавший умер от полученных ранений.

Бывший одноклассник устроившего взрыв рассказал «Подъему», что во время учебы он не проявлял агрессии — «был обычным парнем без заскоков».

Baza сообщает, что кроме самодельного взрывного устройства у нападавшего был при себе нож и несколько сумок. Предположительно, пишет телеграм-канал, бомба сработала случайно, в пользу этой версии свидетельствует тот факт, что взрыв произошел рядом со входом, возле которого почти никого не было. Полиция опасается, что у нападавшего может быть при себе еще одно взрывное устройство, поэтому к его телу никого не допускают до прибытия саперов.

По данным Baza и Mash, в результате взрыва также был ранен 15-летний подросток, которого госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр. Еще шестеро несовершеннолетних, сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники, пострадали, но госпитализация им не потребовалась. // Медуза