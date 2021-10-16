В российском Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

В Екатеринбурге 16 человек погибли в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сообщает ТАСС.

Спирт на розлив продавали на одном из рынков города. Предпринимателя, который организовал продажу, уже задержали.

В начале октября в Оренбургской области от отравления алкоголем, содержащим метанол, погибли 35 человек. Следователи возбудили в общей сложности шесть уголовных дел, в рамках которых были задержаны и арестованы более полутора десятков человек.

В декабре 2016 года в Иркутске 78 человек умерли, выпив концентрат для ванн «Боярышник». После этого была законодательно ужесточена ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции.

Медуза