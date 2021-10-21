В российском Новосибирске кавказцы избили студентов после отказа дать «снять телок»

Возле общежития Новосибирского педагогического государственного университета (НГПУ) произошел конфликт, закончившийся дракой, сообщает Readovka.

Произошло это 15 октября, с тех пор полиция так и не может найти нападавших. Все началось с того, что к общежитию подъехала компания кавказцев. Они подошли к общежитию и стали требовать себе представителей женского пола.

Кавказцев на первом этаже встретили студенты, жившие в общежитии. Они посоветовали кавказцам уходить. Начался конфликт. «Мужики подъехали, наткнулись на парней из первого общежития, попросили познакомить с «телками», хотели снять девочек, но получили отказ», — рассказала одна из девушек.

Когда кавказцы напали, двое парней убежали, а третий приготовился дать отпор. Однако за убежавшими тоже началась погоня. Вахтерши на месте не оказалось. Девушки кричали, чтобы кавказцы прекратили избиение. В результате у одного студента выбиты зубы, у второго сломан палец, а у третьего разбито лицо.

Пострадавшие обратились в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов все никак не могут найти участников нападения.

Ранее в городе Пыть-Ях в ХМАО произошел другой конфликт с участием кавказцев – они пытались вытащить из машины сотрудника ДПС, который задержал участника аварии, являвшего членом диаспоры. // МК