В российском «реабилитационном центре» постояльцев приковывали наручниками и избивали битами

Суд в Новосибирске арестовал 37-летнего директора и двух сотрудников реабилитационного центра «Национальный проект» на севере города по делу о незаконном лишении свободы постояльцев (пункт «а» часть 2 статья 127 УК).

Об этом сообщили в областном управлении СК.

Бойцы ОМОНа пришли в центр с обысками в конце августа после жалобы одного из постояльцев, утверждала «Комсомольская правда». По данным СК, там находились 40 человек, 24 из которых признали потерпевшими. 55-летнего постояльца госпитализировали.

При поступлении их заставляли подписывать согласие на пребывание, хотя некоторые при этом были пьяны. Их удерживали, применяя «методы физического и морального воздействия», сообщили в СК. Как писала КП, их «избивали битами и пристегивали наручниками». В центре у постояльцев также отбирали паспорта и ценные вещи и запрещали им общаться с родственниками.

Сотрудников центра также обвиняют в похищении одного из потерпевших (пункт «а» часть 2 статья 126 УК). В СК утверждают, что перед поступлением в центр в июле одного из постояльцев били «по голове и конечностям», в наручниках доставили на лечение и затем удерживали против воли.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем «Национального проекта» был Сергей Абашев. Источник «Тайги-инфо» в правоохранительных органах подтвердил, что он проходит фигурантом дела. Издание отмечает, что директором другого фонда Абашева по реабилитации наркопотребителей ранее был Сергей Болтенко — сын детского омбудсмена по Новосибирской области и экс-сенатора Надежды Болтенко. // Медиазона