В российском селе при пожаре погибли двое взрослых и четверо детей

В якутском селе Сунтар при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и четверо детей.

Об этом сообщает местное управление МЧС.

«Рассматриваются две версии трагического пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе местного управления ведомства доложить о «причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети». // Медиазона