В российском селе Сукко водитель «снес» на тротуаре трех взрослых и трех детей
В Краснодарском крае РФ, мужчина совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая троих детей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.
По предварительной версии, водитель заснул за рулем.
«Авария произошла в селе Сукко. В ДТП пострадали трое взрослых и трое детей, всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу», — говорится в сообщении.Tweet