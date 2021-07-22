В российском селе Сукко водитель «снес» на тротуаре трех взрослых и трех детей

В Краснодарском крае РФ, мужчина совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая троих детей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.

По предварительной версии, водитель заснул за рулем.

«Авария произошла в селе Сукко. В ДТП пострадали трое взрослых и трое детей, всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу», — говорится в сообщении.