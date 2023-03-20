В России подросток решил бросить курить с помощью… мухоморов. Грибы ему посоветовал папа, а купила — мама

17-летний Никита (имя изменено) начал курить электронные сигареты в прошлом сентябре. Через полгода курения пацан захотел оставить вредную привычку, но легко расстаться с дуделками у него не вышло: бросить всё никак не получалось. Отец посоветовал Никите попробовать мухоморы: мол, они работают как тонизирующее средство и помогают в борьбе с зависимостями.

Мальчик долго упрашивал маму купить немного мухоморов. Женщина сдалась 15 марта — она съездила в магазин, где Никита сделал заказ, и привезла сыну пакет красношляпных.

Подросток съел грибов перед сном и предупредил маму, что во сне может шуметь, но на это не стоит обращать внимания. И действительно: сначала Никиту просто вырвало, а затем, через несколько часов, женщина заметила, что у сына начались судороги и он упал с кровати.

Пришлось вызывать скорую. Врачи осмотрели Никиту и решили на всякий случай госпитализировать подростка в больницу имени Филатова, предварительно диагностировав перевозбуждение нервной системы. Насчёт курения не знаем, но от тяги к грибам парень точно избавился. // Baza