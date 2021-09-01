В Ростове обнаружили мертвыми 32-летнюю поклонницу черной магии и ее дочь

Полицейских вызвали соседи, которые почувствовали резкий запах, доносившийся из квартиры молодой мамы.

В Ростове-на-Дону нашли мертвой 32-летнюю поклонницу черной магии и ее годовалую дочь.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полицейских вызвали соседи, которые почувствовали резкий запах, доносившийся из квартиры молодой мамы. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела хозяйки и ее годовалой дочери. У них были колото-резаные ранения, а рядом с телами лежали ритуальные вещи.

В самой квартире следов убийцы не было — замок был заперт изнутри, а окна оказались целыми.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Известно, что россиянка увлекалась черной магией, а также вела в интернете свой блог на эту тему. // УНИАН