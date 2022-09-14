В росийском Омске спустя 12 лет поймали серийного насильника-форточника

Жертвами преступника становились женщины и девушки, живущие в квартирах на первых этажах домов.

63-летний мужчина тщательно готовился к преступлениям — заранее выбирал квартиры, подглядывал в окна, изучал распорядок дня жильцов, чтобы подобрать удобный момент.

К моменту проникновения в квартиру, он уже хорошо ориентировался внутри и первым делом выключал свет. Чтобы жертвы не запомнили его лицо, он светил им в глаза фонариком.

Расследование велось 12 лет. Вычислить преступника следователям помогла забытая им вещь, на которой остались его потожировые следы. // Вот Так