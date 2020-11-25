В Швейцарии женщина напала с ножом на посетителей торгового центра

Гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано. Прокуратура расценивает произошедшее как «атаку, вероятно по террористическим мотивам».

Об этом сообщает DW.

Одну из посетительниц женщина ударила ножом в горло. Пострадавшая в тяжелом состоянии. Нападавшая уже была известна полиции, она задержана. По предварительным данным, нападающая схватила одну из жертв за шею в то время, как ударила вторую ножом.

Перед нападением женщина украла нож из отделения товаров для дома. Очевидцы сообщают, что во время атаки она кричала, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство». Женщину остановила пара посетителей, схватили ее за волосы и удерживали до прибытия полиции. // РБК-Украина