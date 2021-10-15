В Швеции запустили новую критовалюту зептакоин, а Месси будет получать в криптовалюте часть зарплаты

На днях на рынке появилась новая криптовалюта — zeptacoin. Шведская компания Zeptagram предлагает блокчейн для торговли правами на музыку и произведениями искусства.

Теперь компания запускает собственную валюту — зептакоин. Вчера єта криптовалюта была запущен в рамках ICO — первичного предложения монет — на рынке Bitmart. У валюты будет фиксированный потолок количества монет, сообщает издание https://cryptonovunu.com.ua/. Это делает её свободной от инфляции.

Ограниченное количество монет — 125 000 штук — уже выкуплено клиентами криптовалютной биржи. Монеты закончились за 62 секунды, сообщает Zeptagram в своем пресс-релизе.

«Мы очень довольны большим интересом к зептакоину. Это дает нам возможность двигаться вверх и расти дальше. Для компании и акционеров это означает вливание капитала без разбавления, что является невероятно выгодной сделкой», — говорит Кристина Левенстрём, генеральный директор и соучредитель Zeptagram.

Зептаграмм была создана еще в 2014 году, когда компания только начинала. С 2016 года появилась возможность использовать блокчейн для торговли правами на музыку. Сначала компания продавала только права на музыку.

По словам основателей Кристины Левенстрём и Йохана Форсмана Левенстрёма, зептакоин является более устойчивой криптовалютой, поскольку в качестве модели используется так называемая «ставка доказательства». Это означает, что она потребляет на 98 процентов меньше энергии, чем более крупные игроки.

Рост популярности цифровой валюты

Число людей, заинтересованных в инвестициях, продолжает расти. Хранение денег на обычном банковском счете без с низкой процентной ставкой — определенно не то, что заставляет деньги расти с течением времени. В последнее время все больше и больше людей открывают глаза на криптовалюту.

Существуют сотни так называемых криптовалют, но биткойн по-прежнему остается одной из самых популярных криптовалют среди инвесторов.

Многие считают, что интерес к криптовалюте вырос в результате текущей пандемии и с учетом инфляции, которая произошла.

Она даже начала встречаться в контрактах футбольных звезд. Так по данным издания L’Èquipe в контракте Лионеля Месси с Paris Saint-Germain есть одна деталь, на которой особое внимание акцентирует издание. Один миллион евро годовой зарплаты аргентинца будет выплачиваться в криптовалюте, что довольно необычно для контрактов топ-футболистов. Хотя ранее было известно, что Месси будут платить в криптовалюте, но не разглашалось, сколько. Речь идет о собственной криптовалюте клуба Пари Сен-Жермен.

По данным издания, Месси за три года в клубе заработает 110 миллионов евро (из них 3 миллиона в криптовалюте).