В Словении задержали подозреваемую в шпионаже семейную пару из России с аргентинскими паспортами

Министр иностранных дел Словении Таня Файон сообщила, что в декабре прошлого года в Любляне была задержана семейная пара, которая под видом граждан Аргентины работала на Службу внешней разведки (СВР).

Об этом пишет газета Guardian.

О задержании в Любляне семейной пары, подозреваемой в шпионаже в пользу России, в январе сообщали издания 24ur.com и Delo. По версии Службы разведки и безопасности Словении (SOVA), они жили в стране под видом граждан одной из стран Южной Америки. Сейчас известно, что у пары были аргентинские паспорта, по которым их зовут Людвиг Гиш и Мария Майер.

Гиш, Майер и двое их маленьких детей поселились в Любляне в 2017 году. По версии словенской контрразведки, супруги были «нелегалами» и работали на СВР под вымышленными именами. Гиш официально занимался развитием IT-стартапа, а Майер открыла художественную онлайн-галерею.

Местные силовики во время обыска изъяли у них крупную сумму наличных денег, «на подсчет которой ушли часы». По словам собеседников Guardian из словенской контрразведки, эти средства уходили на оплату работы осведомителей в разных концах Европы.

В августе расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждал, что в Европе может оставаться около 20 российских шпионов-«нелегалов». Одна из них под именем Мария Адела Куфельдт Ривера запустила в Неаполе ювелирный бренд, а другой под видом гражданина Бразилии пытался попасть на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. // Медиазона