В Словении задержали подозреваемую в шпионаже семейную пару из России с аргентинскими паспортами

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Министр иностранных дел Словении Таня Файон сообщила, что в декабре прошлого года в Любляне была задержана семейная пара, которая под видом граждан Аргентины работала на Службу внешней разведки (СВР).

Об этом пишет газета Guardian.

The house in Ljubljana where Ludwig Gisch and Maria Mayer and their two children lived.

The house in Ljubljana where Ludwig Gisch, Maria Mayer and their two children lived. Photograph: Shaun Walker/The Guardian

О задержании в Любляне семейной пары, подозреваемой в шпионаже в пользу России, в январе сообщали издания 24ur.com и Delo. По версии Службы разведки и безопасности Словении (SOVA), они жили в стране под видом граждан одной из стран Южной Америки. Сейчас известно, что у пары были аргентинские паспорта, по которым их зовут Людвиг Гиш и Мария Майер.

Гиш, Майер и двое их маленьких детей поселились в Любляне в 2017 году. По версии словенской контрразведки, супруги были «нелегалами» и работали на СВР под вымышленными именами. Гиш официально занимался развитием IT-стартапа, а Майер открыла художественную онлайн-галерею.

Местные силовики во время обыска изъяли у них крупную сумму наличных денег, «на подсчет которой ушли часы». По словам собеседников Guardian из словенской контрразведки, эти средства уходили на оплату работы осведомителей в разных концах Европы.

В августе расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждал, что в Европе может оставаться около 20 российских шпионов-«нелегалов». Одна из них под именем Мария Адела Куфельдт Ривера запустила в Неаполе ювелирный бренд, а другой под видом гражданина Бразилии пытался попасть на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. // Медиазона

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