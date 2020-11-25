В США началась официальная процедура передачи власти Джо Байдену, а Трамп по-прежнему не признает поражение

В США началась формальная процедура передачи власти от Дональда Трампа Джо Байдену. Накануне власти Мичигана объявили: подсчет голосов завершен, в штате победил демократ.

Через два часа глава администрации общих служб США Эмили Мерфи отправила письмо Байдену и сообщила, что готова начать процедуру передачи власти.

Трамп, в свою очередь, написал твит о том, что он продолжит борьбу в судах, но ради благополучия страны позволит своей администрации делать то, что они должны.

Голос Америки сообщает, что Белый дом уполномочил управление Национальной разведки пересылать избранному президенту Джо Байдену ежедневную сводку об угрозах национальной безопасности, составляемую разведывательным сообществом для президента США. Об этом во вторник сообщил представитель администрации Дональда Трампа.

Это решение означает, что Байден будет иметь доступ к последним отчетам разведки об основных угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов во всем мире.

Байден, общаясь с журналистами в Уилмингтоне, штат Делавэр, подтвердил, что ему поступило предложение получать разведывательные сводки.

В понедельник Управление служб общего назначения, федеральное агентство, которое отвечает за подписание соглашения о смене президента, уведомило избранного президента Байдена о том, что он может официально приступить к процессу передачи властных полномочий. Эмили Мерфи, возглавляющая ведомство, письменно подтвердила, что Байден может получить доступ к ресурсам, в которых ему было ранее отказано из-за судебных исков, поданных командой Дональда Трампа для опротестования результатов выборов в ряде штатов.

Аппарат директора Национальной разведки «предоставит запрошенную поддержку» группе содействия процессу передачи власти от Трампа Байдену «в соответствии с Законом о передаче президентской власти», подтвердил в беседе с «Рейтер» представитель разведывательного ведомства.

Госсекретарь Майк Помпео во вторник подтвердил, что в Государственном департаменте приступили к процессу передачи власти следующей администрации после того, как Управление служб общего назначения объявило о начале процесса транзита президентских полномочий.

«Сегодня мы начали рассматривать решение Управления служб общего назначения, и сделаем все, что требуется по закону. Мы сделаем все возможное», — сказал Помпео в интервью Fox News.