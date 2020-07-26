В США расстрелявший школьников подросток приговорен к пожизненному заключению

17-летний Алек Маккинни убил одноклассника и ранил восьмерых

17-летний Алек Маккинни приговорен к пожизненному заключению плюс 38 лет за соучастие в нападении на школу. Преступление произошло 7 мая 2019 года в городе Хайленд-Рэнч в штате Колорадо.

Согласно вердикту суда, Маккини и его сообщник 19-летний Девон Эриксон, употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежащим отцу Эриксона, и открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы.

Один из школьников был убит, восемь получили ранения.

Маккинни, который родился женщиной, но сменил пол, заявил, что собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Как несовершеннолетний, согласно законам Колорадо, Маккинни может быть помилован через 40 лет.

Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре. // Голос Америки