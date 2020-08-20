В США разбился вертолет который тушил пожар, его падение вызвало еще один мощный лесной пожар, пилот погиб

В среду в округе Фресно в США разбился пожарный вертолет, в результате чего погиб пилот и на месте падения возник еще один пожар, который стал одним из многих очагов горящих по всему штату.

Как пишет Los Angeles Times, вертолет Bell UH-1 выполнял миссию по сбросу воды при пожаре на холмах, когда он потерпел крушение примерно в девяти милях к югу от Коалинга около 10 часов утра среды, сообщили в Департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии и Федерального управление гражданской авиации. Вертолет находился в частной собственности и был нанят государством по контракту на борьбу с пожарами.

«На борту был один человек, он не выжил», — сказал представитель Cal Fire Дэниел Берлант.

По словам официальных лиц, в результате аварии возник лесной пожар, который увеличился до 50 акров и распространяется в сторону пожаров на холмах.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует это крушение.