В США уничтожили опасные для жизни российские аппараты ИВЛ «подаренные» Путиным
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) утилизировало аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые российские власти подарили Штатам в начале пандемии коронавируса.
Как сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства, техника была уничтожена «в соответствии с нормами по утилизации опасных отходов» агентства по охране окружающей среды.
Российские аппараты ИВЛ были приняты сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля и распределены между больницами там и в Нью-Джерси. Но с аппаратами ИВЛ Авента-М с момента приземления были проблемы, и они никогда не использовались.
Теперь, по данным FEMA, они, по сути, выброшены на помойку.
«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», — сообщил BuzzFeed News в понедельник представитель FEMA.
Во-первых, для аппаратов ИВЛ Aventa-M требовалось электрическое напряжение, несовместимое с США, а это значит, что их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в больницах и в поставках. Спустя несколько недель несколько таких же моделей загорелись в российских больницах, в результате чего шесть человек погибли и их производство было приостановлено.
Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Погибли пять пациентов, в том числе, четыре человека, подключенные к аппаратам ИВЛ.
9 мая в коронавирусном корпусе московской больницы имени Спасокукоцкого также загорелся аппарат ИВЛ, погибла подключенная к нему пациентка.
Причем их изготовила российская компания которая находилась под санкциями США .
Аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницах, где произошли пожары, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (входит в холдинг «Ростеха» — концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии»).
Российские власти тогда выставили США счет на сумму почти в 660 тысяч долларов за медицинское оборудование и защитные средства, поставленные 1 апреля в качестве гуманитарной помощи. По утверждению американских специалистов, часть груза оказалась бесполезной.
Согласно описи гуманитарного груза, предоставленной телекомпании ABC американским агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), на борту российского транспортника находилось 4 тысячи промышленных противогазов М-95, полностью закрывающих лицо, 15 тысяч респираторов, 80 тысяч упаковок антисептика, 400 тысяч различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны, и 30 тысяч перчаток. Среди них, правда, оказались как хирургические, так и резиновые, используемые на кухнях. Позже в Кремле отказались от выставления счета, а договорились что США пришлет свою гумпомощь в ответ на 5 млн долларов, что и было сделано.