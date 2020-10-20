В США уничтожили опасные для жизни российские аппараты ИВЛ «подаренные» Путиным

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) утилизировало аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые российские власти подарили Штатам в начале пандемии коронавируса.

Как сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства, техника была уничтожена «в соответствии с нормами по утилизации опасных отходов» агентства по охране окружающей среды.

Российские аппараты ИВЛ были приняты сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля и распределены между больницами там и в Нью-Джерси. Но с аппаратами ИВЛ Авента-М с момента приземления были проблемы, и они никогда не использовались.

Теперь, по данным FEMA, они, по сути, выброшены на помойку.

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», — сообщил BuzzFeed News в понедельник представитель FEMA.

Во-первых, для аппаратов ИВЛ Aventa-M требовалось электрическое напряжение, несовместимое с США, а это значит, что их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в больницах и в поставках. Спустя несколько недель несколько таких же моделей загорелись в российских больницах, в результате чего шесть человек погибли и их производство было приостановлено.

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Погибли пять пациентов, в том числе, четыре человека, подключенные к аппаратам ИВЛ.

9 мая в коронавирусном корпусе московской больницы имени Спасокукоцкого также загорелся аппарат ИВЛ, погибла подключенная к нему пациентка.

Причем их изготовила российская компания которая находилась под санкциями США .

Аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницах, где произошли пожары, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (входит в холдинг «Ростеха» — концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии»).