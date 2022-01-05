В столица Казахстана вводится режим чрезвычайного положения. Митингующие прорываются на территорию резиденции президента
В городе Нур-Султан (столица Казахстана) введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 5 по 19 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.
Так, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице с 16:00 5 января, который будет действовать до 19 января.
Кроме этого в городе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00.
«Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Нур-Султана и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», — говорится в тексте документа.
Согласно документу, власти поручили ввести на период действия чрезвычайного положения такие меры и временные ограничения в столице:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования транспорта;
2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане;
3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный осмотр, осмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
4) ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него;
5) запретить организацию и проведение мирного собрания, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
6) запретить забастовки и другие способы остановки или прекращения деятельности юридических лиц;
7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта, алкогольной продукции;
8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, у юридических лиц временное изъятие, вместе с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, как и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Отметим, что это уже четвертый регион Казахстана, где введено ЧС.
Сегодня ночью режим НС был введен в Алматы и Мангистауской области, днем — в Алматинской. В городе и регионах также действует комендантский час.
Напомним, в Алматы митингующие пытаются прорваться на территорию резиденции президента. Их несколько тысяч.
Добавим, сегодня протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (Акимат). В здании выбиты окна и двери. Кроме того, в городе горит здание прокуратуры, а также сам Акимат.