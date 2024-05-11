На площади Европы в Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об «иноагентах» – законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Участники «Европейского марша» прибыли на площадь с трех разных локаций. Их общее число сложно оценить, некоторые СМИ указывают на десятки тысяч человек.

Со сцены к собравшимся обращаются противники резонансного законопроекта. Кроме того, выступают музыканты, среди них Нино Катамадзе и Ниаз Диасамидзе.

Писатель Лаша Бугадзе объявил собравшимся, что противники закона об «иноагентах» проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. 13 мая в 9 утра по тбилисскому времени должно пройти заседание юридического комитета парламента, на котором скандальную инициативу обсудят в третьем чтении.

Парламент Грузии одобрил законопроект в двух чтениях, обсуждение инициативы в третьем чтении ожидается 13-14 мая. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что власти при содействии международных партнеров внесут изменения в спорный законопроект после того, как президент наложит на него вето. В оппозиции однако уже выступили против «косметических правок» законопроекта.

В ЕС и США предупреждают, что цена принятия этого законопроекта для Грузии, которая стремится в Европейский союз и НАТО, может оказаться очень высокой. Из Брюсселя и Вашингтона звучат предупреждения о санкциях против правительственных чиновников, ответственных за подрыв демократии в Грузии. // Эхо Кавказа