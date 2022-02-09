В Тольятти старушка залила фекалиями офис «Газпрома»

В Тольятти пожилая женщина пришла в абонентский офис «Газпром межрегионгаза» по улице Жилина, 34 и залила все вокруг жидкими фекалиями, которые принесла с собой в бутылках. Об этом сообщают в местных СМИ и пабликах.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как бабушка ругается на сотрудников офиса, обвиняя их в том, что компания выбивает у нее долг в 300 рублей.

Очевидцы рассказывают, что фекалиями оказались залита абонентская стойка, документы и оргтехника. После этого бабушка вышла и вылила зловонную жидкость еще и на стену здания.

В пресс-службе областного полицейского главка Znak.com сообщили, что сотрудники офиса в полицию с заявлением на пенсионерку не обращались. Получить оперативный комментарий у организации не удалось.