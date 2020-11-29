В центре Афганистана взрыв заминированного автомобиля убил более 30 человек
В центре Афганистана, в городе Ганзи прогремел взрыв, есть погибшие.
Об этом сообщает агентство Ariana News.
По последним данным, в результате взрыва погибли 30 человек, 24 человек получили ранения. Очевидцы сообщают о столкновениях между силовиками и боевиками.
Заминированный автомобиль с террористом-смертником подорвался возле батальона сил безопасности Афганистана. Глава местной больницы подтвердил агентству, что все пострадавшие — военнослужащие. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. // Преступности.НЕТTweet