В центре Афганистана взрыв заминированного автомобиля убил более 30 человек

В центре Афганистана, в городе Ганзи прогремел взрыв, есть погибшие.

Об этом сообщает агентство Ariana News.

По последним данным, в результате взрыва погибли 30 человек, 24 человек получили ранения. Очевидцы сообщают о столкновениях между силовиками и боевиками.

Заминированный автомобиль с террористом-смертником подорвался возле батальона сил безопасности Афганистана. Глава местной больницы подтвердил агентству, что все пострадавшие — военнослужащие. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. // Преступности.НЕТ