В Угорщині арештовано чоловіка, який не виконав погрозу відрубати голову Орбану
Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі
Суд в Угорщині відправив під варту чоловіка, який погрожував мечем відрубати голову премʼєр-міністра країни Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.
Невдовзі кіберексперти ідентифікували чоловіка з відео та затримали його у власному будинку.
Після затримання його допитали як підозрюваного в підготовці до вбивства. Чоловік визнав, що зробив ролики, але, за його свідченнями, озвучені погрози не були серйозними. Тепер йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.Tweet