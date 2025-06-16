В Угорщині арештовано чоловіка, який не виконав погрозу відрубати голову Орбану

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Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі

Суд в Угорщині відправив під варту чоловіка, який погрожував мечем відрубати голову премʼєр-міністра країни Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

Невдовзі кіберексперти ідентифікували чоловіка з відео та затримали його у власному будинку.

Після затримання його допитали як підозрюваного в підготовці до вбивства. Чоловік визнав, що зробив ролики, але, за його свідченнями, озвучені погрози не були серйозними. Тепер йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

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