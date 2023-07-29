В Угорщині партія путінського посіпаки бойкотує засідання парламенту щодо Швеції в НАТО

Партія “Фідес” угорського прем’єра Віктора Орбана буде бойкотування засідання парламенту в понеділок, 31 липня, на якому мали б розглядати ратифікацію заявки Швеції в НАТО.

На вимогу угорської опозиції спікер парламенту країни призначив на понеділок засідання для розгляду питання ратифікації заявки Швеції на вступ в НАТО. Однак, за даними ЗМІ, угорська правляча партія “Фідес” не планує брати участь в цьому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Omni .

Через бойкот “Фідес” неможливо навіть затвердити порядок денний парламенту на понеділок. Тому, як зазначає ЗМІ, скоріш за все голосування щодо Швеції в НАТО не відбудеться у понеділок.

Як пояснив глава парламентського комітету з закордонних справ Жолта Немета, який є представником “Фідес”, питання вступу Швеції в НАТО не є терміновим. Оскільки Туреччина, яка блокувала заявку Швеції, планує ратифікувати її восени, в Угорщини ще є час, щоб не стати останньою країною, яка ухвалить рішення.

Очікується, що угорський парламент проголосує за членство Швеції в НАТО після 25 вересня.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Туреччина вимагала від Швеції виконання низки вимог для того, щоб Анкара схвалила заявку. Угорщина ж, як і у випадку з Фінляндією, яку прийняли в НАТО напередодні, чекала на остаточне рішення турецького президента Реджепа Ердогана.

Після саміту НАТО у Вільнюсі Ердоган пообіцяв, що Туреччина схвалить заявку Швеції відразу після того, як парламент повернеться з літніх канікул.