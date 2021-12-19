В Узбекистане начальник изолятора временного содержания принуждал к половому акту задержанную мошенницу

В Зааминском районе Джизакской области Узбекистана зачитан приговор начальнику изолятора временного содержания, признанному виновным в принуждении к половому акту женщины, заключенной под стражу до окончания следствия. Приговором Зарбдарского районного суда по уголовным делам от 30 ноября этого года Джурабек Шодиев приговорен к 5 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Однако потерпевшая заявила изданию «Озодлик», что недовольна приговором суда. Секретарь Зарбдарского районного суда сообщил «Озодлику», что срок обжалования приговора потерпевшей еще не истек.

Приговор по делу женщины, изнасилованной в изоляторе временного содержания Зааминского района, был зачитан за закрытыми дверями.

Согласно приговору районного судьи Мирзаахмедова Ш., подсудимый Джурабек Шодиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 («Понуждение женщины к вступлению в половую связь») и частью 1 статьи 206 («Превышение власти или должностных полномочий») Уголовного кодекса Узбекистана и путем частичного присоединения наказаний приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

В приговоре суда отмечено, что потерпевшей стороне разъяснено ее право на обращение с иском в гражданский суд о взыскании морального и материального вреда.

В июне этого года «Озодлик» сообщал о задержании в Зааминском районе Джизакской области женщины по имени М.. Тогда подозреваемая в «мошенничестве» была помещена в районный изолятор временного содержания Управления по координации деятельности органов внутренних дел (УКД OВД).

21 июня женщина обратилась в прокуратуру с заявлением об «изнасиловании начальником изолятора Джурабеком Шодиевым». 31 августа этого года подозреваемый в совершении преступления начальник ИВС был арестован.

Задержанная по обвинению в «мошенничестве» М. вскоре была освобождена из-за отсутствия доказательств.

В интервью «Озодлику» отец потерпевшей говорил, что с большой вероятностью дело просто «замянут», учитывая, то что у осужденного есть знакомые и односельчане, работающие в областной прокуратуре.

12 декабря в беседе с «Озодликом» М. выразила свое недовольство тем, что в ходе расследования стала свидетелем смягчения обвинения в отношении обвиняемого и тем, что «суд приговорил его всего лишь к 5 годам колонии-поселения».

– 31 августа подозреваемого задержали. К нему были применены статья 118 («Изнасилование») и статья 119 («Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме»). Также к нему были применены статья 121 и 1 часть статьи 206. Нам устроили очную ставку, в ходе которой он отказался подписывать документы. По требованию обвиняемого суд с Зааминского района перенесли в Зарбдарский район. Я ездила в суд семь раз! В день вынесения приговора суд по каким-то причинам исключил из обвинения статьи 118 и 119, оставив второстепенные статьи. В результате, обвиняемому дали 5 лет «колонки». Заключение экспертов не было принято во внимание, прокурор тоже просил 10 лет, – сказала потерпевшая.

Она говорит, что отказалась от услуг адвоката и участвовала в судебных заседаниях без защиты.

– Мои родители ходили в суд, им пришлось объяснять там ситуацию. Они сказали, что из-за позора я не могу ходить с поднятой головой, не могу выйти из дома. Но в конце заседания суд исключает из обвинения тяжкие статьи! Я недовольна судебным процессом, я требую законного решения этого дела! В тюрьме содержатся виновные и невиновные женщины: что будет, если их всех станут насиловать!? Где справедливость!? Я опозорена, мне стыдно перед людьми, у меня постоянно болит голова, из-за плохого самочувствия я не могу есть и спать. Я не могу выйти к людям. Все тычут в меня пальцем и говорят, что я та, которую изнасиловал милиционер. А насильник будет спокойно жить в колонии, пользуясь мобильным телефоном! Он даже предлагал моим родственникам деньги через своих друзей, но я отказалась, – сказала «Озодлику» женщина, изнасилованная начальником ИВС.

Члены ее семьи, подавшие апелляционную жалобу на приговор суда, заявили, что после завершения судебного процесса они направили жалобу в Президентский портал и Министерство юстиции, но до сих пор не получили ответа.

По словам потерпевшей М., на нее вышли родственники осужденного Джурабека Шодиева с предложением отозвать свое заявление за деньги.

Обращения редакции «Озодлика» к помощнику прокурора Зарбдарской районной прокуратуры Б. Муратову, который вел это дело, остались без ответа.

Секретарь Зарбдарского районного суда сказал «Озодлику», что срок обжалования приговора по делу об изнасиловании женщина в ИВС Зааминского района еще не истек.

– Учитывая то, что приговор вынесен 30 ноября, у потерпевшей стороны есть еще 4 дня для его обжалования, – сообщил секретарь Зарбдарского районного суда.

По словам родственников потерпевшей М., бывший сотрудник органов внутренних дел Узбекистана Джурабек Шодиев, осужденный судом за изнасилование задержанной женщины, выразил недовольство вынесенным судом приговором и подал апелляционную жалобу.

Недавно Министерство юстиции Узбекистана сообщило, что ужесточает законодательство, направленное на защиту девушек и женщин от домогательств и насилия.

По данным международных правозащитных организаций, в Узбекистане широко распространено применение пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения к задержанным со стороны сотрудников правоохранительных структур, а пытки в большинстве случаев остаются безнаказанными.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, выступая в прошлом году на торжественном мероприятии по случаю празднования 25-летия принятия Конституции, подверг критике случаи применения пыток в ходе судебно-следственных действий.

Тем не менее, поток сообщений в редакцию «Озодлику» о пытках в следственных изоляторах Узбекистана не сократился.

Базирующееся в Ташкенте общество прав человека «Эзгулик», следившее за ситуацией в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области во время правления ныне покойного президента Ислама Каримова, выражала обеспокоенность по поводу растущего числа случаев изнасилования женщин в тюрьмах Узбекистана.