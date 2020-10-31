В Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь

Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене.

Об этом сообщает газета Kurier, передает УНН.

Злоумышленники проникли в купель и исповедальню и устроили там дебош: они били скамейки и громили другую церковную утварь. Священнослужители вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Однако, действия нарушителей попали на видео.

Правоохранительные органы считают организаторами нападения группу фанатиков среди турецких исламистов — в течение последних месяцев они уже привлекали внимание полиции в округе Фаворитен, где расположена церковь Святого Антония Падуанского. Следователи уже установили личности десяти погромщиков, ранее они уже были замечены в нарушении общественного порядка.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в Twitter, что страна продолжит бороться против радикального ислама. “Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости”, — написал он.

Атака на католическую церковь в Вене состоялась на фоне нападений исламистов во Франции и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе.

Серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать. Поводом для атак стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным исламом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.

В октябре Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Он обвинил европейские страны в “фашистской ментальности” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo.

Затем президент призвал турок отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику.

После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. Рисунок с подписью “Эрдоган в личной жизни очень игривый” изображает турецкого лидера, сидящего в кресле полураздетым с открытой банкой пива и задиращим одежду официантке в хиджабе.